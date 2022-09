Sydney (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 12 septembre une cérémonie marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Les délégués lors de la cérémonie marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam en Australie. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a exprimé sa joie de constater que le commerce bilatéral ait atteint un niveau record à plus de 18 milliards de dollars australiens en 2021 et 14 milliards de dollars australiens en sept premiers mois de cette année, faisant de l'Australie le 7e grand partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est le 10e partenaire commercial de la nation du Pacifique.



À cette occasion, Bui Thanh Son a remercié le gouvernement et le peuple australiens d'avoir fourni au Vietnam 22,2 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 pour faire face à la pandémie.

Il a estimé que les liens entre le Vietnam et l'Australie se resserreront lorsqu'ils optimiseront pleinement le potentiel d'investissement, de main-d'œuvre, de réponse au changement climatique, d'économie numérique et autres au profit des deux peuples et pour un Indo-Pacifique de paix, de prospérité et de résilience.

Le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, a pour sa part exprimé son souhait de resserrer davantage les relations bilatérales à l'avenir.

Il s'est engagé à aider le Vietnam à tenir ses engagements de réduction à zéro des émissions de carbone à effet de serre d'ici 2050.

En visite à l'ambassade du Vietnam en Australie le même jour, Bui Thanh Son a demandé à l'ambassade de continuer à renforcer les relations entre le Vietnam et l'Australie, y compris l'échange de délégations à tous les niveaux en vue du 50e anniversaire des relations diplomatiques l'année prochaine.- VNA