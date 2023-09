Lors du banquet organisé dans la soirée du 1er septembre, à Vientiane pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre). Photo : VNA

Une cérémonie de remise l’Ordre d’amitié du gouvernement lao au consul général du Vietnam à Paksé, Nguyen Van Trung (gauche) a eu lieu le 1er septembre, dans la ville de Paksé. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Laos a solennellement organisé un banquet dans la soirée du 1er septembre, à Vientiane pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).Y étaient présents, entre autres, de nombreux hauts dirigeants lao, tels que Xaysomphone Phomvihane, président de l'Assemblée nationale ; Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos ; Saleumxay Kommasith, ministre des Affaires étrangères.A cette occasion, le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) a publié le 1er septembre un article intitulé « Le Vietnam persiste la mise en œuvre de l’Indépendance – la Liberté – le Bonheur ».L'article a affirmé que « Indépendance – Liberté – Bonheur » sont les droits humains les plus élevés stipulés par la Charte des Nations unies et le Pacte international relatif aux droits de l'homme. En raison de ces nobles valeurs, tout au long de l’histoire, l’humanité progressiste, y compris le peuple vietnamien, n’a pas hésité à se sacrifier et à lutter pour y parvenir.Selon l'article, le Vietnam a atteint des acquis dans les domaines de l'économie, de la culture, de la société, de la sécurité et de la défense, qui ont contribué à créer une nouvelle physionomie et à instaurer une nouvelle position pour le pays sur la scène internationale.L'article a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam ont déployé des efforts inlassables pour que chaque Vietnamien puisse jouir pleinement des droits humains fondamentaux, de la citoyenneté et des droits démocratiques du peuple. De même, le Vietnam est un pays qui attache toujours de l'importance à la promotion de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme sur la base de l'égalité, du respect et de la compréhension entre les nations, y compris la bonne mise en œuvre des engagements internationaux dont le Vietnam est membre.A l'occasion de la 78 Fête nationale du Vietnam, une cérémonie de remise l’Ordre d’amitié du gouvernement lao au consul général du Vietnam à Paksé, Nguyen Van Trung a eu lieu le 1er septembre, dans la ville de Paksé.L’Ordre d’Amitié témoigne de la reconnaissance du gouvernement lao envers les contributions du consulat général du Vietnam à Paksé, en particulier du consul général Nguyen Van Trung, au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, deux États et les deux peuples.-VNA