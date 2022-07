Cérémonie de célébration du 246e anniversaire de la Fête nationale des États-Unis à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a présidé la célébration du 246e anniversaire de la Fête nationale des États-Unis (le 4 juillet) dans la soirée du 8 juillet à Hanoï.

A cette occasion, au nom du gouvernement du Vietnam, le ministre des Ressources naturelles de l'Environnement Tran Hong Ha a prononcé un discours de félicitations aux dirigeants et au peuple américains.

Le ministre Tran Hong Ha s'est dit ravi du fait que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis ait maintenu une bone dynamique de développement globale.

Les visites de hauts dirigeants des deux pays, dont celles aux États-Unis du président Nguyen Xuan Phuc en 2021 et du Premier ministre Pham Minh Chinh en mai 2022, et celle au Vietnam de la vice-présidente américaine Kamala Harris en 2021, auront permis de renforcer le dialogue et la confiance politique entre les deux pays, approfondissant les relations dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique.

A cette occasion, le ministre Tran Hong Ha a remercié l'Administration et le peuple américains pour leur soutien en vaccins et équipements médicaux, permettant à son pays de bien contrôler l'épidémie de COVID-19.

Il a demandé à Washington d’aider le Vietnam à honorer ses engagements en matière de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et invité les entreprises américaines à investir dans la transformation verte au Vietnam.

Le ministre Tran Hong Ha a exprimé sa gratitude aux hommes d'affaires, chercheurs, scientifiques et gestionnaires, parlementaires, vétérans, organisations politiques, sociétés et individus des deux pays pour leurs efforts inlassables pour construire l'amitié et réaliser des percées dans les relations Vietnam-États-Unis.

En 2021 et les six premiers mois de 2022, les relations commerciales Vietnam-Etats-Unis ont maintenu une bonne croissance. Les États-Unis demeurent le premier marché à l'export du Vietnam et ce dernier est l'un des marchés à la croissance la plus rapide des États-Unis.-VNA