La CGTV appelée à devenir un appui des travailleurs vietnamiens.

Hanoi (VNA) - Créée en 1929, la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) accentue aujourd’hui sa réorganisation pour mieux défendre les droits des travailleurs.

Lors de sa récente séance de travail avec cet organe, le président vietnamien Trân Dai Quang l’a appelé à redoubler d’efforts pour devenir un appui pour les travailleurs vietnamiens, soulignant que la classe ouvrière représente plus de 65% du PIB national et plus de 70% du budget de l’Etat.

Récemment, le gouvernement vietnamien a donné son feu vert à un projet mis en place par la CGTV pour développer les syndicats dans les zones industrielles et les zones franches. L’objectif est de défendre les droits des travailleurs dans ces zones et d’améliorer leurs conditions de travail et leur niveau de vie. –VOV/VNA