Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville Tran Trong Dung (gauche ) et le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville Daniel Coenraad Stork. Photo: VNA ) et le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville Daniel Coenraad Stork. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 20 avril une rencontre pour célébrer la Fête du roi des Pays-Bas, le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Pays-Bas (9 avril 1973), le premier anniversaire de la fondation de l'Association d'amitié Vietnam-Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville (18 mars 2022).

La naissance de l'Association d'amitié Vietnam-Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville visait à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les Pays-Bas, a fait savoir son président Tran Trong Dung. Après un an d'activité, de nombreuses activités d'échange entre les peuples ont été organisées.



Selon le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville Daniel Coenraad Stork, les Pays-Bas et le Vietnam ne cessent d'améliorer leurs relations ces derniers temps et résolvent ensemble des défis mondiaux importants tels que le changement climatique, l'agriculture durable et la gestion de l'eau.

Il a émis son souhait de renforcer la coopération avec l'Union des organisations d'amitié de la mégapole du Sud pour consolider et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. -VNA