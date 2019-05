Photo d'illustration : NDEL.

Hai Duong (VNA) - Le district de Thanh Hà, dans la province septentrionale de Hai Duong, a inauguré le 26 mai le Festival des litchis 2019, qui vise à promouvoir la consommation de ce fruit et d’autres produits agricoles

Cette année, le festival comprend 30 stands présentant les litchis de Thanh Hà, ainsi que divers autres types de produits agricoles et touristiques du district.

Il s’agit d’une bonne occasion d’échanges entre les producteurs de la province de Hai Duong et les supermarchés, les centres commerciaux, et les entreprises de transformation, de vente et d'exportation, avec à la clé la signature de contrats.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire du Comité du Parti du district de Thanh Hà, Nguyên Duc Tuân, a déclaré que sa localité jouissait de conditions naturelles favorables pour la production de fruits, en particulier de litchis.

Mûr, le litchi de Thanh Hà prend une couleur rouge-brun. Selon les personnes âgées, cet arbre fruitier est cultivé depuis 150 ans. Le 8 juin 2007, le Département de la propriété intellectuelle a attribué un certificat d’appellation d’origine au litchi de Thanh Hà.

Le district de Thanh Hà compte près de 3 800 hectares de litchis en 2019, qui devraient produire 18 000 tonnes. Le litchi de Thanh Hà est exporté au Royaume-Uni, en Russie, en Allemagne, en France, en République de Corée, en Indonésie et en Chine.

À cette occasion, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de Hai Duong a attribué un certificat VietGAP à la commune de Thanh Binh, dans le district de Thanh Ha, afin de certifier que ses zones de culture de litchis respectaient les normes VietGAP. –NDEL/VNA