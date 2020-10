Hanoi (VNA) - Le Japonais Yusuke Adachi, nouveau directeur technique de la Fédération de football du Vietnam (VFF), a dévoilé récemment sa feuille de route et sa méthode de travail. Il souhaite aider le Onze national à briller dans l’arène internationale.

Le Japonais Yusuke Adachi (centre) est le nouveau directeur technique de la Fédération de football du Vietnam. Photo : CTV/CVN



Le Japonais Yusuke Adachi est devenu le directeur technique de la VFF en juillet dernier. Mais en raison de la pandémie de COVID-19, il ne pouvait arriver au Vietnam que deux mois plus tard, à la mi-septembre 2020. Il a signé un contrat avec la VFF pour la période de juillet 2020 à fin janvier 2023 qui sera prolongé si ses performances sont jugées satisfaisantes.



"Mon premier objectif est de faire plus de recherches sur l’histoire du football vietnamien, de rencontrer les entraîneurs et d’échanger avec les clubs pour mieux comprendre le contexte du football au Vietnam", partage Yusuke Adachi.



Faire rayonner le football vietnamien



Son objectif à long terme est d’aider les équipes de football vietnamien à dépasser celles du Japon. "C’est mon rêve. Bien sûr, Rome ne s’est pas construite en un jour, mais j’estime que cet objectif sera atteint dans 30 ans. Je ne suis pas magicien mais c’est possible grâce au grand potentiel du football vietnamien", ajoute-t-il. Selon lui, les footballeurs vietnamiens n’ont pas d’avantage physique mais sont très techniques et rapides. Ils sont également très travailleurs et coopératifs, ce qui les aidera à progresser rapidement.

Yusuke Adachi mise sur la formation des jeunes footballeurs et des entraîneurs. Photo : VNA

Selon le secrétaire général de la VFF, Lê Hoài An, Yusuke Adachi est responsable de la formation du personnel, en particulier des jeunes entraîneurs, et travaille en tant que directeur technique des clubs et centres de football, tout en se mettant à jour sur les informations internationales et méthodes modernes afin d’aider le football vietnamien à se démarquer sur la scène internationale. "Sa mission n’est pas seulement d’être consultant pour la VFF, c’est aussi d’élaborer un plan pour développer les équipes juniors", souligne Lê Hoài An.



Pour l’heure, la VFF et le directeur technique Yusuka Adachi se concentrent sur la formation des entraîneurs vietnamiens de niveaux C, B, A et Pro de la Confédération asiatique de football (AFC). Une classe de niveau C a été organisée mi-septembre dernier avec la participation de 24 apprenants. À la cérémonie d’ouverture, l’expert japonais a souligné : "Mon travail au Vietnam est de me concentrer sur le développement global du football vietnamien et l’un des principaux objectifs est d’améliorer l’encadrement proposé par les entraîneurs. Seuls de bons professeurs forment de bons élèves. C’est la première tâche à laquelle je me suis attelé dès mon arrivée ici. Je souhaite qu’une fois la formation des entraîneurs terminée, chacun dispose de meilleurs outils pour accompagner au mieux les joueurs".



Yusuka Adachi se dit très enthousiaste de travailler avec l’entraîneur en chef de la sélection nationale et de l’équipe des moins de 23 ans (U23), le Sud-Coréen Park Hang-seo et l’entraîneur de l’équipe nationale U19, le Français Philippe Troussier.



"Park Hang-seo fait très bien son travail. Pour l’instant, il connaît mieux le football vietnamien que moi. Quant à Philippe Troussier, il était l’entraîneur en chef de la sélection nationale du Japon. J’ai déjà rencontré les deux entraîneurs et je suis très heureux de collaborer avec eux. Cela va nous aider à nous coordonner et définir une stratégie finale pour l’avenir du football vietnamien", souligne Yusuke Adachi.



Né en 1961, Yusuke Adachi jouait pour le club japonais Yomiuri (maintenant connu sous le nom de Tokyo Verdy), l’un des clubs les plus décorés du championnat du Japon (J-League). En tant qu’entraîneur, il a dirigé le Yokohama FC en J-League de première division de 2005 à 2006.



Yusuke Adachi a été invité par la FIFA en tant que membre du groupe d’analyse des données professionnelles lors de la Coupe de la Confédération de la FIFA 2001 et des Coupes du monde 2002 et 2006.



Il a ensuite été entraîneur de la FIFA et de l’AFC puis nommé entraîneur de développement élite par l’Association de football de Hong Kong (Chine) en 2016. Yusuke Adachi s’est déjà rendu au Vietnam, en 2017, pour former des entraîneurs comme Lê Huynh Duc, Nguyên Minh Phuong et Ngô Quang Truong dans le cadre de l’AFC Pro pendant 26 mois. – CVN/VNA