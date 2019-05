Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) remet l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe à la Division des équipages de conduite 919. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 11 mai à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de la fondation du Régiment de transport n°919 de la Force aérienne vietnamienne, prédécesseur de la Division des équipages de conduite 919 de la compagnie Vietnam Airlines.



A cette occasion, il a remis l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe à la Division des équipages de conduite 919. Au nom du gouvernement, Nguyen Xuan Phuc l’a félicitée pour ses réalisations pendant ces 60 dernières années, notamment ses efforts pour assurer la gestion d’un millier de pilotes et accéder à des technologies modernes.



Soulignant que la Division des équipages de conduite 919 était une unité importante de Vietnam Airlines, le Premier ministre s’est déclaré réjoui que les Vietnamiens représentent déjà 75% des pilotes de la compagnie aérienne nationale.



Le chef du gouvernement a enfin demandé à la Division des équipages de conduite 919 et, plus généralement, à Vietnam Airlines, de poursuivre leurs efforts, afin de faire rapidement du transporteur national une compagnie aérienne 5 étoiles.



En 2018, Vietnam Airlines a été classée, pour la troisième année consécutive, compagnie 4 étoiles par Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile, basé à Londres.



Pendant la même année, Vietnam Airlines avait réalisé un revenu total estimé à 102.000 milliards de dongs, soit un bénéfice avant impôt de près de 2.800 milliards de dongs, dépassant de 15% ses prévisions annuelles.



Parallèlement à la croissance soutenue des indicateurs financiers, Vietnam Airlines a effectué en toute sécurité près de 142.000 vols, transporté 22 millions de passagers et près de 350.000 tonnes de marchandises en 2018. Son indice de ponctualité des vols (on-time performance, OTP) a atteint plus de 90%.-VNA