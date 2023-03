La musique de la Cour royale de Hue a été reconnue comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Photo: VNA La musique de la Cour royale de Hue a été reconnue comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a une diversité culturelle unique qui attire les étrangers, a déclaré le chercheur thaïlandais Songrit Pongern dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information.Selon Songrit, la belle et riche culture du Vietnam se reflète dans les croyances, les modes de vie et les méthodes de production, ainsi que dans les us et coutumes, les traditions et les formes d'art locales.Le Vietnam possède des dizaines de caractéristiques culturelles reconnues par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, telles que la musique de la Cour royale de Hue, les gongs dans les Hauts plateaux du Centre, le chant en duo d'amour Quan ho de Bac Ninh, le chant cérémoniel traditionnel Ca Tru, le chant Xoan de Phu Tho, la musique amateur Don ca tai tu dans la région du delta du Mékong et le chant folklorique Vi-Giam de Nghe Tinh.Songrit a déclaré qu'il avait vécu l'expérience comme un local lors de son voyage il y a 30 ans au village de Lac, à Mai Chau, dans la province septentrionale de Hoa Binh. Il était toujours impressionné par la beauté des paysages et l'air frais.Il avait appris à tisser des tissus et à fabriquer des paniers en bambou. Il avait apprécié un repas de poisson grillé avec du riz gluant. Il a rappelé l'atmosphère joyeuse lorsqu'il dansait avec les habitants au son des tambours et des gongs.Selon lui, c'est un exemple de la force de la culture que le Vietnam peut largement promouvoir auprès des étrangers, afin de les aider à mieux comprendre la diversité culturelle du pays.Le chercheur a également partagé l'expérience de la Thaïlande en matière de protection et de promotion des valeurs culturelles, affirmant que son pays a associé la promotion culturelle aux campagnes de promotion du tourisme.La Thaïlande a travaillé dur pour promouvoir ses festivals et encourager les étrangers à se renseigner sur les festivals culturels organisés toute l'année, a-t-il souligné.