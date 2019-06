Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu public la directive 16/CT-TTg sur l’élaboration du Plan de développement socio-économique et des prévisions budgétaires de l'État pour 2020.

Les objectifs fondamentaux du Plan de développement socio-économique et des prévisions budgétaire de l’Etat en 2020 sont la consolidation du fondement macroéconomique, le contrôle de l’inflation, l’amélioration de la capacité et l’autonomie de l’économie et la restructuration économique liée au renouvellement du modèle de croissance.

En plus, il est nécessaire d’améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité nationale ; d’accélérer les réformes institutionnelles et d’éveiller des ressources ; de créer un environnement des affaires favorable ; de réaliser avec une grande fermeté de grands projets et des ouvrages de pointe ; d’innover l’éducation et la formation ; de développer le marché domestique; de faire du tourisme l'un des secteurs majeurs de l'économie du pays et de promouvoir le développement économique rapide et durable.

Le gouvernement fixe l'objectif d’atteindre une croissance du PIB de 6,8% en 2020. Le développement culturel et social, l’amélioration de la vie matérielle comme spirituelle des habitants, le renforcement de la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique sont également des priorités du gouvernement.

En outre, le gouvernement renforcera également la réforme administrative, la réforme judiciaire, la réduction du nombre de fonctionnaires, la lutte contre la corruption et le gaspillage, la sécurité et la défense nationales, l’ordre social, sans oublier d’améliorer les activités extérieures et l’intégration internationale et de rehausser la position du pays à l’échelle mondiale.

Cette directive souligne que le Vietnam devra bien assumer la présidence de l’ASEAN en 2020 ; renforcer la communication ; susciter l’aspiration, la fierté nationale et l’entreprenariat ; et accélérer l’application des progrès technologiques et scientifiques dans le développement du pays.

Le Premier ministre fixe huit orientations et missions de développement socio-économique à accomplir en 2020 : maintien de la stabilité macroéconomique et contrôle de l’inflation ; renforcement de la réforme institutionnelle ; développement économique, culturel et social, amélioration du niveau de vie de la population; perfectionnement du système juridique sur la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement ; protection des forêts et de la biodiversité ; promotion de la lutte contre la corruption et le gaspillage ; édification de l’e-gouvernement au service des habitants et entreprises, garantie de la défense et de la sécurité, etc.

Le Premier ministre demande d’élaborer les prévisions budgétaires de l’Etat en 2020 sur la base des évaluations des recettes de l’Etat de 2016 à 2018 et de 2019 et des analyses sur la situation économique et financière du pays comme du monde.

Selon la directive, en 2020, les recettes fiscales au budget de l’Etat devraient atteindre de 19 à 20% du PIB alors que les revenus d’import-export pourraient augmenter de 5 à 7% par rapport à 2019. –VNA