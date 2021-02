Hanoi (VNA) - L’année 2021 est une année charnière pour le Vietnam en ce qu’elle inaugure la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le plan quinquennal de développement socioéconomique 2021-2025 et le plan décennal de développement socio-économique 2021-2030.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh Photo: Ministère des Affaires étrangères

Fortes des résultats spectaculaires obtenus depuis le lancement du Renouveau, il y a 35 ans, les autorités vietnamiennes, soutenues par la totalité de la classe politique et de la population, entendent poursuivre, en 2021, la transformation du pays et rehausser son influence sur la scène internationale.

En 2021, la diplomatie vietnamienne se concentra sur l’intégration du pays à l’économie mondiale, l’approfondissement des relations entre le Vietnam et ses partenaires, la défense de la souveraineté et de l’intégrité nationales; la promotion du développement national et l’amélioration de la position du pays sur la scène internationale.

Malgré un contexte sanitaire mondial et régional difficile, la diplomatie vietnamienne a fait preuve de dynamisme et a mené à bien les missions importantes qui lui avaient été confiées. L’objectif en premier lieu est de faire du Vietnam un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, doté d’une industrie moderne en 2030, et un pays développé à revenu élevé en 2045.

«La politique étrangère vietnamienne se concentrera sur trois missions: approfondir la coopération entre le Vietnam et ses partenaires stratégiques et intégraux dans l’économie, les sciences et les technologies, l’innovation, la transition numérique ou encore l’éducation et la formation; renforcer la coordination entre la diplomatie défensive et les canaux diplomatiques du Parti et de l’État afin de protéger les intérêts du pays, et répondre aux défis sécuritaires conventionnels et non-conventionnels”, indique le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.

En 2021, le Vietnam continuera de valoriser la diplomatie multilatérale, d’être un membre actif et responsable de la communauté internationale et de s’impliquer dans le règlement des défis communs de la région et du monde.

«Le Vietnam doit renforcer son intégration internationale en participant activement aux activités du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous devons également accélérer la mise en œuvre des initiatives et des priorités économiques proposées par notre pays lors de l’Année de présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020. Le Vietnam a signé un grand nombre d’accords de libre-échange avec ses partenaires et de nouveaux accords de ce genre seront ratifiés prochainement. Nous devons saisir les opportunités et les retombées de ces accords. L’objectif de la diplomatie vietnamienne est de maintenir un environnement pacifique, stable, propice au développement socio-économique national et de défendre l’indépendance et la souveraineté maritime et insulaire du pays», souligne le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Dans son rapport politique présenté au 13e Congrès national, le comité central du Parti communiste du Vietnam a salué le travail des diplomates vietnamiens. En 2020, le Vietnam a assumé la double mission de président tournant de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. En dépit de la pandémie de Covid-19, la coopération entre le Vietnam et ses partenaires a été intense et de nombreux accords de libre-échange ont été signés.

Malgré une année 2020 catastrophique au niveau mondial, le Vietnam est fier du travail qu’il a accompli. En 2021, il est déterminé à appliquer la résolution du 13e Congrès national du Parti pour transformer le Vietnam en un pays prospère et heureux. – VOV/VNA