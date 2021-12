Hanoi (VNA) – Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoài Trung, a souligné l’importance d’assurer la direction du Parti dans les affaires extérieures et d’associer les relations extérieures du Parti à la diplomatie de l’État et à la diplomatie populaire.

Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung. Photo : VNA

Le Vietnam a obtenu de nombreux résultats positifs dans le processus d’intégration internationale approfondie, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille de la conférence nationale des affaires étrangères destinées à mettre en œuvre la résolution du Congrès national du PCV du 13e mandat.En maintenant un environnement de paix, le Vietnam a profité de conditions favorables pour accélérer son développement économique, culturel et social, et relever les défis, y compris ceux de sécurité traditionnels et non traditionnels, a-t-il fait valoir.Ces derniers temps, les relations extérieures du Parti ont apporté de nombreuses contributions aux trois piliers de la diplomatie vietnamienne : les relations extérieures du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire, a indiqué Lê Hoài Trung.Selon le responsable, les relations extérieures du Parti servent de fondement politique, se concilient l’appui des partis politiques et des organisations du monde entier, le soutien de la communauté internationale et attirent les ressources extérieures