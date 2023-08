Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyen Minh Vu, chef du Comité directeur de la diplomatie économique . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 78e anniversaire de la fondation de la diplomatie vietnamienne (28 août 1945), le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyen Minh Vu, chef du Comité directeur de la diplomatie économique, a écrit un article intitulé "La diplomatie économique contribue activement au développement du pays et efficacement à la mise en œuvre des préconisations du 13e Congrès national du Parti".



Selon l'article, la diplomatie économique s'est formée et s'est développée depuis plus de 50 ans, contribuant au développement du pays. Lors de son 13e Congrès national, le Parti a défini des orientations et des lignes de politique importantes pour la diplomatie en général et la diplomatie économique en particulier. Les documents du Congrès ont, pour la première fois, avancé une orientation visant à "construire une diplomatie économique au service du développement, en plaçant les personnes, les localités et les entreprises au centre".



Ces derniers temps, les activités de diplomatie économique ont été mises en œuvre de manière drastique par le ministère des AE, aboutissant à de nombreux résultats importants et continuant ainsi à contribuer de manière significative au développement socio-économique du pays.

Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1 en 2023. Photo: VNA





Dans les quelque 100 activités diplomatiques des dirigeants depuis le début de 2022, la coopération économique est devenue un élément important, avec des résultats concrets et substantiels, dont la signature de nombreux accords de coopération économique. En particulier, le Vietnam a signé un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le G7 et des pays d'Europe, avec un investissement initial de 15,5 milliards de dollars.

Des Vietnamiens résidant au Laos se réunissent pour préparer des gâteaux de riz à l'occasion du Nouvel An lunaire. Photo: VNA



Dans un contexte mondial économique encore difficile et rempli de défis, sur la base du suivi des directives du Parti et du gouvernement, le ministère des AE se concentrera sur l'intensification de la diplomatie économique dans les temps à venir, a souligné Nguyen Minh Vu.



Par la même occasion, la vice-ministre des AE Le Thi Thu Hang, également présidente de la Commission d'État des Vietnamiens d'outre-mer, a répondu à une interview sur le travail lié aux Vietnamiens résidant à l'étranger dans la nouvelle situation.



Lors de l'interview, Le Thi Thu Hang a rappelé la conclusion n° 12-KL/TW sur le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation, laquelle a été publiée le 12 août 2021 par le Bureau politique.



Selon elle, la mise en œuvre de cette conclusion à abouti à des résultats significatifs. Le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger a reçu l'attention et la participation de l'ensemble du système politique. Il est considéré comme l'une des priorités des missions de représentation du Vietnam à l'étranger. Et ce qui importe, c'est que le soutien des Vietnamiens à l'étranger.



Le Thi Thu Hang a rappelé qu'actuellement, les Vietnamiens d'outre-mer comptaient 385 projets d'investissement au Vietnam, cumulant plus de 1,7 milliards de dollars. Les envois de fonds ont continuellement augmenté, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'en 2022, ils avaient atteint 19 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 5%.

La vice-ministre des AE Le Thi Thu Hang, également présidente de la Commission d'État des Vietnamiens d'outre-mer. Photo: dangcongsan.vn



En ce qui concerne la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger (8 septembre), la vice-ministre a indiqué qu'une série d'activités serait mise en œuvre et retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision nationale (VTV4), de la Télévision de l'Assemblée nationale et sur les plateformes numériques de la Commission d'État des Vietnamiens d'outre-mer.



Dans les temps à venir, la Commission d'État des Vietnamiens d'outre-mer continuera de collaborer avec les organismes concernés pour concevoir et mettre en œuvre des programmes et des activités visant à honorer cette journée, a souligné la vice-ministre Le Thi Thu Hang. –VNA