Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue australien Anthony Albanese. Photo: VNA



L'Australie tient en haute estime le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN. L'Australie est confiante dans l'approche diplomatique du Vietnam, qui consiste à travailler avec les pays voisins et les partenaires proches pour former une région stable, créant ainsi des conditions propices à la prospérité et à la sécurité pour tous.



En outre, le Vietnam joue un rôle important dans la sous-région du Mékong. Sa participation à des organisations telles que la Commission du Mékong (MRC), garantit une coordination étroite sur les questions transfrontalières de l'eau, du changement climatique et de la sécurité alimentaire.



L'Australie soutient également et apprécie les contributions vietnamiennes en Mer Orientale, en particulier pour promouvoir le rôle du droit international à travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, une position partagée par l'Australie.

L'ancien gouverneur général d'Australie Peter Cosgrove. Photo: AAP





Il a informé de l'intention commune des deux pays de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, ce qui placera l'Australie parmi les partenaires les plus étroits du Vietnam. Selon Peter Cosgrove, l'Australie et le Vietnam auront besoin de travailler ensemble pour façonner des règles et des normes qui serviront de fondements à la sécurité et à la prospérité des deux pays.