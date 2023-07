Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du CC du PCV, a reçu séparément le 5 juillet Tan See Leng, ministre des Ressources humaines de Singapour.

Le comité de rédaction de la Revue communiste, le magazine du PCV, et le groupe de télécommunications militaire Viettel ont remis des équipements servant un projet de journal en ligne.

Le président du Comité populaire d'Ho Chi Minh Ville, Phan Van Mai, a reçu le 5 juillet Mme Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CESAP.

Basé sur la continuation de la tradition et des caractéristiques nationales, le Vietnam a construit une école étrangère et diplomatique exceptionnelle et unique.