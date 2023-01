La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des représentants du corps diplomatique, des institutions internationales et des ONG, le 10 janvier. Photo: VNA La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des représentants du corps diplomatique, des institutions internationales et des ONG, le 10 janvier. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La diplomatie des peuples a contribué à créer un environnement international favorable au développement national, a déclaré le 10 janvier la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.La dirigeante s'exprimait lors d’une rencontre entre l'Union vietnamienne des organisations d'amitié (VUFO) et des représentants du corps diplomatique, des institutions internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).Au nom des dirigeants du Parti et de l'État et du peuple vietnamien, Vo Thi Anh Xuan a exprimé ses sincères remerciements aux invités pour leur soutien et leur coopération avec le Vietnam ces derniers temps.Elle a félicité la VUFO et le Comité des affaires des organisations non gouvernementales étrangères pour leurs réalisations, en particulier en 2022, qui ont contribué à renforcer et à favoriser l'amitié, la solidarité et les liens entre le peuple vietnamien et ceux d'autres pays du monde.La vice-présidente a également affirmé le rôle important de la diplomatie des peuples dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam.