Hanoi (VNA) - Le Vietnam a rejoint les missions de maintien de la paix de l’ONU pour la première fois en 2014 avec la création du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense et l’envoi des deux premiers officiers à la mission de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud.

L’Oncle nous accompagne encore au front. Les soldats vietnamiens apportent la peinture du président Hô Chi Minh avant leur départ pour l'Afrique pour la mission de maintien de la paix. Photo : VNA

Après cinq ans, le Vietnam a déployé des centaines de militaires aux activités de maintien de la paix de l’ONU, dont 43 officiers en mission individuelle et 126 autres en mission intégrée multidimensionnelle dans deux missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et en République centrafricaine.Durant près de 14 mois, l’Hôpital de campagne de niveau 2 n° 1 du Vietnam a réussi à affirmer le prestige de la médecine vietnamienne. L’ONU a hautement apprécié la qualité des services, l’attitude, le savoir-faire et le dévouement des médecins vietnamiens.L’hôpital est la première unité de maintien de la paix du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a fait savoir son directeur, le lieutenant-colonel Bui Duc ThànhAvant son retour au Viernam, l’hôpital s’est vu décerner le 14 novembre la Médaille de l’ONU en récompense de ses éminents services rendus dans le cadre des opérations de maintien de la paix au Soudan du Sud.Via cette opération, nous avons envie de montrer la capacité et la volonté des médecins militaires révolutionnaires de l’Oncle Hô. Nous avons accompli nos missions sur le terrain. Ce succès a permis de consolider la position et le prestige de notre pays sur la scène internationale, a indiqué le lieutenant-colonel Bui Duc Thành.Le Vietnam est un pays qui a très activement soutenu l’ONU, notamment dans les opérations de maintien de la paix, s’est-il félicité lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York.Il a salué la participation active et continue du Vietnam aux inititives de maintien de la paix et l’envoi par le pays des forces aux opérations de maintien de la paix des Nations unies sur le terrain, surtout dans les points chauds comme le Soudan du Sud.Fort des expériences de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1, le pays a envoyé le 13 novembre l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 au Soudan du Sud.Cet hôpital s’efforce de devenir à la fois une unité exemplaire de l’ONU et de l’Armée populaire du Vietnam, a déclaré le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, à l’occasion de l’envoi de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 au Soudan du Sud.Une unité de l’Armée populaire du Vietnam à une Mission de maintien de la paix de l’ONU doit réaliser pleinement le travail d’état-major, de commandement, de communication et d’autres volets d’ordre technique, professionnel et polique, en plus du travail en direction des femmes et des jeunes à l’intar de ses équivalents au Vietnam.L’envoi d’hôpitaux de campagne a contribué à prouver la détermination du gouvernement vietnamien en s’engageant dans les missions de maintien de la paix de l’ONU avec un hôpital de campagne et non pas seulement des officiers individuels, a-t-il conclu. – VNA