La deuxième foire-expo des technologies de la crevetticultureà Bac Lieu. Photo: VNA



Bac Lieu (VNA) - La deuxième foire-expo des technologies de la crevetticulture (VietShrimp) ayant pour thème : «Renouvellement pour le succès de la crevetticulture » a lieu du 27 au 29 avril dans la ville de Bac Lieu, province éponyme au Sud.

Cet événement, placé sous le patronage de l’Association de la pêche du Vietnam, du Département général de l’aquaculture et du Comité populaire de la province de Bac Lieu, attire une centaine d’entreprises et de groupes vietnamiens et étrangers.

Sur 150 stands, sont exposés des produits comme des aliments pour animaux, des produits biologiques, les machines et équipements, les services logistiques de la crevetticulture et de l’aquaculture… Sont prévus, outre l’exposition des produits, des colloques sur le renouvellement de la crevetticulture, les technologies de crevetticulture, la culture des crevettes… et aussi des rencontres entre les entreprises et les paysans et les autorités locales.

Prenant la parole, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Vu Van Tam a souligné le développement de la crevetticulture ces 20 dernières années, avec notamment une production annuelle de 690.000 tonnes et une valeur d’exportation de 3,85 milliards de dollars en 2017.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam, les exportations de crevettes ont rapporté environ 3,8 milliards de dollars en 2017, soit une croissance annuelle de 22%.

L’UE est devenue le premier débouché pour les crevettes vietnamiennes. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne étaient les plus grands importateurs européens. -VNA