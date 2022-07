La deuxième consultation politique au niveau vice-ministériel des AE Vietnam-Qatar . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu s'est rendu les 4 et 5 juillet au Qatar et a co-présidé, avec le secrétaire d'Etat du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Soltan bin Saad Al-Muraikhi, la deuxième Consultation politique du niveau vice-ministériel des Affaires étrangères entre le Vietnam et le Qatar.

Dans le cadre de cette visite, Pham Quang Hieu a rencontré et travaillé avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ; le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Qatar, Saleh bin Majid Al-Khulaifi ; le directeur de l’Autorité d'investissement Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud ; le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Mohamed Bin Ahmed Twar Al Kuwari.

Lors des rencontres, les deux parties se sont réjouies du développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Qatar au cours des dernières années, en particulier dans la diplomatie et la politique, l'économie, l'énergie... et se sont informées de la situation du développement ainsi que des politiques socio-économiques de chaque pays. En 2021, le commerce bilatéral a atteint 400 millions de dollars. De grandes entreprises qataries telles que Qatar Airways, Qatar National Bank... s’opèrent activement et efficacement au Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a affirmé prendre en haute considération les relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et a hautement apprécié les réalisations du développement obtenues par le pays au cours des dernières années. Il a souhaité se rendre bientôt au Vietnam pour renforcer la coopération économique efficace et substantielle entre les deux pays.

Les dirigeants de deux parties ont discuté des mesures visant à améliorer encore l'efficacité de la coopération future, à travers l'organisation conjointe du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ; l'augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux ; l'organisation du 3e Comité intergouvernemental ; le renforcement des activités de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme ; l’augmentation de vols commerciaux entre les deux pays ; le partage d'informations sur les opportunités d'investissement et la promotion de la coopération dans les domaines de la sécurité énergétique et de la sécurité alimentaire.

A cette occasion, les deux parties ont échangé des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Dans le cadre de la visite, Pham Quang Hieu a visité l'ambassade du Vietnam à Doha et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne. -VNA