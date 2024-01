Un spectacle d'artistes indiens. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) - Le 24 janvier, dans la province de Ben Tre, au Sud, un programme d'échange culturel et de présentation de la danse folklorique indienne Punjabi a été organisé par le Comité populaire provincial et le consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement était inscrit dans le cadre des activités de célébration du 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde, ainsi que du 74e anniversaire du Jour de la République ("Republic Day"), la fête nationale de l'Inde (26 janvier).



Nguyen Van Trung, directeur du Département provincial de la Culture et des Sports, a rappelé que le Vietnam et l'Inde avaient établi leurs relations diplomatiques le 7 janvier 1972.



Selon lui, la présentation de la danse punjabi, avec la participation d’artistes indiens, avait pour objectif de promouvoir la beauté culturelle et artistique, tout en renforçant la compréhension mutuelle entre les deux parties.



Tushar Garg, consul adjoint du Consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que ce programme de culture indienne, le premier du genre organisé à Ben Tre, contribuait à favoriser la coopération avec cette localité vietnamienne. À l'avenir, il y aura davantage d'activités d'échange pour renforcer l'amitié entre le Vietnam et l'Inde.



Au cours du programme, les participants ont pu apprécier la danse Punjabi, outre des spectacles de danse et de musique traditionnelles de la province de Ben Tre. -VNA