Trang An, un site pittoresque à Ninh Binh (au Nord). Photo : VNA

Alger (VNA) - Jeel Dz TV, une chaîne de télévision numérique en langue arabe en Algérie , a diffusé dans la soirée du 19 février un reportage sur l'amitié traditionnelle entre l'Algérie et le Vietnam, ainsi que sur la culture et la nature vietnamiennes.Ce reportage, d’une durée d’environ une heure, a été réalisé par Jeel Dz TV à la mi-février 2023 avec le soutien de l'ambassade du Vietnam en Algérie.Le reportage présente l'ao dai (longue tunique traditionnelle vietnamienne), le tambour de bronze, des instruments musicaux, des us et coutumes lors des grandes fêtes, des sites pittoresques du Vietnam et sa gastronomie …Dans le reportage, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh, a parlé des similitudes et des bonnes relations traditionnelles entre les deux pays, soulignant notamment le fort développement des arts martiaux traditionnels vietnamiens en Algérie, qui devient un point lumineux dans les relations bilatérales.-VNA