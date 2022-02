Hanoi (VNA) – Dans le contexte de mondialisation croissante, les produits culturels font partie intégrante des stratégies de "soft power" des pays. À son tour, le Vietnam veut intégrer cet élément dans sa politique.

Le "hat xoan" (chant printanier) de Phu Tho est classé patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo : VNA

Depuis le lancement de la politique de Dôi Moi (Renouveau) en 1986, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a orienté le développement du pays vers l’industrialisation et la modernisation de son économie mais aussi l’édification d’une culture vietnamienne avancée et empreinte de l’identité nationale.

À travers l’ouverture du pays au tourisme, ces deux éléments, économie et culture, se sont renforcés. En effet, le secteur touristique permet d’améliorer les revenus de la population tout en préservant et valorisant le patrimoine culturel diversifié du pays. Des politiques culturelles spécifiques ont également été mises en place, permettant de redonner aux festivals culturels une nouvelle vigueur ou à certains patrimoines matériels et immatériels d’être reconnus et sauvegardés, grâce aussi à l’appui de l’UNESCO. Dans ce dernier cas, on pense notamment à la musique de la cour de Huê - le nha nhac, à l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre), au chant populaire quan ho de Bac Ninh ou encore au ca trù (chant des courtisanes). La culture culinaire reçoit aussi de plus en plus d’attention dans le monde entier.

Vers un "soft power" culturel

À côté de ces réussites, force est de constater néanmoins que l’aspect culturel a reçu moins d’attention que le développement économique pour le rayonnement du Vietnam à travers le monde. Aujourd’hui, le PCV veut mettre à son agenda une stratégie de "soft power" culturel, permettant de promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes à l’international.

Le terme même de "soft power" a été introduit dans les documents officiels du Parti, marquant une prise de conscience du Parti et de l’État dans ce domaine. En effet, au regard des expériences historiques des autres pays, c’est une exigence indispensable pour construire un Vietnam puissant dans la période actuelle.

Lors de la 29e conférence nationale sur les affaires étrangères (22 août 2016), le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, a souligné que le "soft power" du Vietnam se manifestait via l’attrait de ses valeurs culturelles matérielles comme immatérielles. "Nous devons les promouvoir pour créer une marque pour le pays, contribuant à présenter largement nos valeurs culturelles dans le monde", a insisté le chef du Parti.

Les documents du XIIIe Congrès national du PCV en 2021 ont affirmé la nécessité de "développer l’industrie et le service culturels dans le but de valoriser la force de la culture vietnamienne".

Ces documents expliquent qu’il faut appliquer les réalisations de la culture, des sciences, des techniques et des technologies du monde, relier le développement de la culture à celui du tourisme, faire de ce dernier un secteur économique de pointe, tout en préservant les ressources culturelles pour les générations futures.

Des politiques ambitieuses

Pour la période actuelle, la Résolution du XIIIe Congrès du PCV stipule les étapes à suivre pour avancer sur le chemin de la puissance culturelle. Premièrement, il est nécessaire d’identifier les ressources culturelles du pays, c’est-à-dire les patrimoines naturels, matériels, immatériels, les artisans, etc.

Représentation de gongs lors de la cérémonie d’inauguration du Village culturel et touristique de Pleôp, dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNA

Selon le Département du patrimoine culturel, le Vietnam compte aujourd’hui 28 patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, dont 8 patrimoines mondiaux, 13 patrimoines culturels immatériels de l’Humanité et certains aussi listés comme nécessitant une sauvegarde urgente. Le pays dénombre également 3.560 vestiges classés au niveau national et 215 trésors nationaux. Il s’agit d’une fortune précieuse créée sur plusieurs siècles et nécessitant une protection stricte.

Bien que la guerre ait détruit certains ouvrages, grâce à plus de 35 ans de Renouveau, le Vietnam a accompli de nombreuses réalisations dans la restauration et la préservation des ses héritages.

Concrètement, la création de la Loi sur le patrimoine culturel de 2001 (amendée en 2009) a marqué un jalon remarquable dans leur préservation. À cette politique nationale s’ajoutent les mesures mises en œuvre suite aux classements par l’UNESCO. Tout ce patrimoine affirme non seulement une certaine diversité, une richesse patrimoniale nationale généreuse mais aussi le prestige du pays en la matière.

Deuxièmement, il faut mettre l’accent sur le développement du tourisme culturel. Le tourisme est en effet un des moyens privilégiés par nombre d’États pour promouvoir la culture de leur pays. Le tourisme culturel offre aux visiteurs des expériences très vivantes sur les caractéristiques culturelles uniques d’une communauté, d’une localité, d’un pays. Ce type de tourisme apporte non seulement des revenus aux localités, individus et organisations, mais contribue aussi à créer un prestige particulier du pays à l’international. Par conséquent, il est important d’améliorer la qualité des ressources humaines dans le domaine, de créer des produits touristiques innovants, diversifiés et respectueux de l’environnement. L’objectif finalétant que la promotion du tourisme et les stratégies de communication doivent viser à construire l’image d’un Vietnam convivial, attractif et sûr.

Troisièmement, l’industrie culturelle doit se développer. Après la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie culturelle en 2016, les secteurs comme le cinéma, l’édition, les logiciels ont obtenu de grandes avancées. Malgré les terribles impacts de l’épidémie de COVID-19, les recettes des secteurs sont restées stables.

Pour le Parti, lorsque les produits culturels sortiront des frontières nationales, ils ne seront pas seulement des biens culturels répondant aux besoins des consommateurs, mais deviendront également des ambassadeurs du pays. Ces produits sont aussi capables de créer des chaînes de valeur ajoutée, favorisant le développement d’autres industries. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des plans très concrets et efficaces afin d’améliorer la qualité des produits de l’industrie culturelle.

La culture est un domaine important de la vie sociale car participant à l’édification de la personnalité de chaque individu, à la stabilité de chaque communauté et, plus largement, au développement de chaque pays. C’est pour cela que doivent être mises en place des politiques culturelles ambitieuses promouvant une image positive du pays à l’étranger. – CVN/VNA