L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et la maire du 5e arrondissement, Florence Berthout, prononcent le discours d'ouverture du festival. Photo : VNA



Paris (VNA) - Le Festival Food Vietnam 2022 a été organisé, le 18 juin, à la Place Monge dans le 5e arrondissement de Paris, par l'Association vietnamienne en France (UGVF) en collaboration avec Foyer Vietnam. C'est la deuxième édition de ce genre qui s’inscrit dans le cadre des activités du Ici Vietnam Festival, pour présenter au public français la culture typique du Vietnam.

Dans le but de promouvoir et de faire découvrir aux habitants locaux les particularités culinaires de la vie quotidienne vietnamienne, des plats de rue à ceux servis au restaurant, ce festival gastronomique a réuni la participation de 26 associations, organisations, entreprises et restaurants vietnamiens en France tels que Foyer Vietnam, Ba Noi, Ngoc Xuyen, Thanh Binh Jeune, Tra Art, France Plumfoot…. Les plats et boissons typiques des régions du Vietnam comme bo bun, pho, nem, rouleaux printemps banh my Vietnam, jus de canne à sucre, thé, café... ont attiré un grand nombre de gourmets et gourmands locaux. En outre, des spectacles de danse d'artistes d'origine vietnamienne dans un style contemporain, ainsi que des jeux folkloriques tels que le volant, ou les livres des auteurs franco-vietnamiens ont également eu lieu, apportant une atmosphère animée et festive pendant une journée d'été pleine de chaleur.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a salué et hautement apprécié l'idée d'organiser Ici Vietnam Festival. Un événement démontrant le dynamisme et la créative du mouvement associatif en France en général et de l'UGVF en particulier, contribuant à créer une dynamique pour des activités en l’honneur du cinquantenaire d'établissement de relations diplomatiques bilatérales et de 10 ans de partenariat stratégique entre les deux pays, Vietnam et France.

Une scène de représentation artistique au Festival Food Vietnam 2022. Photo : VNA



Pour sa part, la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, a déclaré que depuis de nombreuses années, elle-même et les autorités locales ont toujours soutenu les événements culturels de la communauté vietnamienne. Elle a affirmé que le Vietnam a de nombreuses valeurs culturelles typiques, dont notamment la cuisine, qui intéressent de nombreux Français désireux de les découvrir.

Lors du festival, les clients ont exprimé leur amour pour la cuisine vietnamienne. M. Michel, un habitant local, a déclaré que "comme d’habitude, les plats vietnamiens sont très délicieux, avec beaucoup de choix, joliment présentés avec des légumes d'épices, des vermicelles et surtout des nems". Non seulement M. Michel, mais de nombreux autres convives ont également montré leur amour particulier pour ce plat vietnamien célèbre, ainsi que d'autres plats tels que le banh mi, le pho, le bo bun.

M. Benjamin Isare, adjoint au maire du 5e arrondissement de Paris, a exprimé sa satisfaction de voir un grand nombre de convives venir au festival. Il a commenté : "Même s'il faisait très chaud, le festival a tout de même attiré un grand nombre de convives, ce qui prouve l'attrait des plats vietnamiens et nous en sommes très ravis."

Du côté des sponsors, M. Jean-Christophe Mercier, vice-président de Vinfast Europe, a déclaré que Vinfast est honoré de participer au parrainage de l'événement car en plus de faire découvrir la culture culinaire vietnamienne, c'est aussi une opportunité d'introduire la présence de Vinfast et de sa voiture électrique sur le marché français.

Un stand au Festival Food Vietnam 2022. Photo : VNA



Ici Festival Vietnam est l'idée d'un groupe de jeunes français d'origine vietnamienne qui souhaitent organiser des événements pluridisciplinaires comme le cinéma, les arts, la cuisine pour faire découvrir des spécificités culturelles vietnamiennes en France.

L'idée est soutenue et organisée conjointement par l'UGVF et Foyer Vietnam depuis 2018. Selon Jérôme Tham Vo My, membre du Comité d'organisation, cette année, le Festival Food Vietnam est la poursuite de la première édition, tenue en 2021 avec succès grâce à la participation de plus de 3.000 visiteurs. "L’idée de cette année est de faire découvrir la culture culinaire vietnamienne, non seulement la tradition, mais aussi la créativité des Vietnamiens de France". - VNA