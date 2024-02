Les ambassadeurs et chargés d'affaires des Missions des pays membres et les observateurs de l'ASEAN à l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU) à New York, aux États-Unis, a organisé le 7 février une présentation de la cuisine traditionnelle vietnamienne à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon (Têt) 2024 et de la célébration de la résolution reconnaissant le Nouvel An lunaire comme jour férié annuel des Nations Unies.

L'événement a été honoré par la présence de nombreux membres du corps diplomatique à New York, dont les ambassadeurs et chargés d'affaires de toutes les Missions des pays membres et observateurs de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), entre autres.

Lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné l'importance du Têt dans la culture traditionnelle vietnamienne et de nombreux peuples asiatiques. Pour les Vietnamiens, le Têt est une occasion de se retrouver en famille, de partager et de renforcer les liens familiaux et communautaires.

Dans cet esprit, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a exprimé le souhait que, tout au long de la nouvelle année 2024, les pays membres de l'ONU, en particulier le Comité de l'ASEAN à New York, continueraient de renforcer leur coopération, leur solidarité et leurs efforts communs pour relever les défis mondiaux, contribuant ainsi à la construction d'un monde de paix, de stabilité et de développement durable.

Les ambassadeurs et chargés d'affaires ont eu l'occasion de déguster des plats traditionnels du Têt vietnamien.

Auparavant, le 22 décembre 2023, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution reconnaissant le Nouvel An lunaire comme jour férié annuel des Nations Unies. Cette résolution souligne également que le Nouvel An lunaire est un jour férié dans de nombreux États membres, encourageant ainsi les agences des Nations Unies à ne pas organiser de réunions le premier jour du Nouvel An lunaire.

Le fait que le Nouvel An lunaire soit devenu une fête annuelle de l'ONU est une reconnaissance par la communauté internationale de la culture asiatique traditionnelle et le résultat d'un processus de plaidoyer coordonné au sein de l'ONU pour accélérer cette reconnaissance. -VNA