Le "pho" (soupe de nouilles au bœuf ou au poulet) est un plat très connu des Hanoïens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - De nombreuses localités et entreprises vietnamiennes se tournent vers le tourisme culinaire. En particulier dans les hôtels cinq étoiles qui accueillent des touristes internationaux, des programmes culinaires thématiques sont régulièrement proposés pour offrir une expérience gustative inoubliable aux convives.



Ce restaurant propose chaque mois un thème culinaire différent en provenance de pays du monde entier, attirant ainsi de nombreux convives qui ont l'occasion de se détendre et de savourer des plats. Ils ont également la chance de rencontrer des chefs de cuisine, enrichissant ainsi leur expérience culinaire.



Le Trung, chef cuisinier de l'Autograph Saigon, a précisé : "La cuisine est un élément essentiel pour relier les hôtels à leurs clients. Les touristes viennent non seulement pour séjourner dans l'hôtel, mais aussi pour profiter des services de restauration. C'est un excellent moyen d'attirer plus de clients à l'hôtel".



Outre les sites pittoresques et historiques, la culture et la cuisine agissent comme un véritable aimant pour attirer les touristes. La cuisine vietnamienne est très appréciée des visiteurs internationaux en raison de ses ingrédients naturels et de ses épices subtilement transformées.



Enzo, chef italien, a partagé : "C'est la première fois que je viens au Vietnam pour participer à la semaine culinaire "Histoire d'amour italienne" au restaurant Oriental Pear. Je suis très impressionné par la cuisine vietnamienne. J’ai préparé des plats italiens typiques pour les clients vietnamiens. Je suis convaincu que ceux de nombreux autres pays apprécieront également les plats vietnamiens".

De nombreux plats délicieux vietnamiens répertoriés dans le Guide Michelin sont présentés aux convives nationaux et internationaux dans le cadre d'événements. Photo : VietnamPlus

De nombreux touristes viennent au Vietnam pour goûter des plats qu'ils ne connaissent que par la télévision ou les réseaux sociaux. Que ce soit du "pho" (soupe de nouilles au bœuf ou au poulet) ou du "banh my" (sandwich à la vietnamienne), la cuisine vietnamienne cherche à s'exporter à l'étranger, contribuant ainsi à promouvoir le pays et son peuple à l' international. Cela peut ouvrir la voie à l'intégration et à la coopération internationales dans de nombreux domaines.

Stephen Wright, un Australien, a dit : "Je suis un grand fan du "banh my" qui est est délicieux et croustillant. Pendant mon séjour au Vietnam, ce sandwich est mon choix préféré pour le petit-déjeuner. C'est merveilleux de savourer un "banh my" dans un endroit aussi unique que celui-ci.



La cuisine est un élément incontournable de toute expérience touristique et contribue activement à attirer les touristes nationaux et étrangers. De nombreux experts nationaux et internationaux estiment que le Vietnam doit se concentrer sur le développement du tourisme culinaire pour devenir "la cuisine du monde" dans un avenir proche. En plus de goûter et d'expérimenter différentes saveurs, les visiteurs peuvent également découvrir la culture locale, les plantes et la nature, ce qui enrichit leur expérience de voyage. - VNA