Photo: VNA

Quang Ngai (VNA) – Le 1er octobre, une délégation du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a visité et remis des cadeaux aux victimes des inondations dans le district de Binh Son, province de Quang Ngai (Centre).

À cette occasion, la Croix-Rouge du Vietnam leur a fait don de 200 millions de dôngs et de 200 boîtes d'articles de ménager (d'une valeur totale de plus de 120 millions de dôngs).

Les ménages démunis et ceux au seuil de la pauvreté, les ménages en situation difficile dont les maisons sont gravement endommagées ont reçu chacun 5 millions de dôngs ; les blessés graves, 2 millions de dôngs chacun ; les ménages avec perte de moyens de subsistance et de nourriture, un million de dôngs chacun. Les ménages démunis et ceux au seuil de la pauvreté dont les maisons sont endommagées à 75% ou plus ont également reçu une boîte d'articles de ménager.

Toujours le 1er octobre, la Croix-Rouge de la province de Quang Ngai et l'Union nationale de la charité ont visité et offert 300 cadeaux aux sinistrés de la commune de Son Tra, district de Tra Bong. –VNA