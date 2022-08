La gratte-ciel Landmark 81, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: TCCT

Hanoï (VNA) - La semaine dernière, plusieurs organisations internationales ont donné des prévisions qui soulignent les bonnes perspectives de croissance économique du Vietnam en 2022, de l'ordre de 8 à 8,5%.



De nombreuses entreprises étrangères ont annoncé leur intention d'étendre leurs activités au Vietnam, ce qui montre que le pays est une destination d'investissement attrayante dans cette période post-pandémique.



L'agence de notation Moody's a relevé la prévision de croissance du Vietnam pour 2022 à 8,5%, la plus élevée parmi les économies d'Asie-Pacifique. Le Vietnam est également la seule économie de la région révisée à la hausse par Moody's.



Era Dabla-Norris, directrice adjointe du département Asie-Pacifique du Fonds monétaire international, a déclaré: "Le gouvernement vietnamien doit continuer d'être prêt à répondre aux situations instables dans le monde et adopter des politiques prudentes pour à la fois maintenir l'élan de la reprise et contrôler l'inflation. La résolution de ces problèmes permettra de libérer le potentiel de croissance du pays pour se remettre du COVID-19 et continuer à croître de manière durable vers des revenus plus élevés".



De nombreuses entreprises étrangères ont annoncé leur intention d'investir et d'étendre leurs activités commerciales au Vietnam. Foxconn - le partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement d'Apple -, prévoit d'investir 300 millions d’USD pour étendre sa base de production à Bac Giang, avec 30.000 emplois locaux à la clé.



Central Group, le plus grand groupe de distribution de Thaïlande, a l'intention d'investir 848 millions d’USD supplémentaires sur le marché vietnamien. Central Group estime que l'économie vietnamienne continuera de croître après la pandémie, le secteur de la vente au détail devant croître de 9%.



"Le Vietnam est devenu une destination attractive pour les investisseurs. Les entreprises françaises et européennes saisissent de nouvelles opportunités pour s'implanter ou se redresser rapidement. La mise en œuvre de la résolution 128 du gouvernement peut permettre aux entreprises de se redresser et de rassurer les investisseurs étrangers sur le potentiel d'attraction du Vietnam", a déclaré Thibaut Giroux, président de la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam.



Selon une étude de marché réalisée par Fitch, le Vietnam se classe au 5e rang sur 35 pays asiatiques en termes d'ouverture économique. Fitch estime que le Vietnam émerge comme un pôle manufacturier important en Asie de l'Est et du Sud-Est, soutenu par ses efforts de libéralisation économique et d'intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales./.-CPV/VNA