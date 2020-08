Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a publié une directive sur l'élaboration de plans de développement socio-économique et une estimation du budget de l'État pour 2021, avec un objectif d'environ 7% de croissance économique pour l'année.

Transformation du litchi frais pour l'exportation. Photo : VNA

En vertu de la directive 31 / CT-TTg, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs, aux agences gouvernementales, aux groupes économiques et aux villes et provinces au niveau central de concevoir leurs propres plans sur la base de la mise en œuvre des plans socio-économiques en 2020 ainsi que des prévisions sur la situation nationale, régionale et mondiale au cours de la prochaine période.Les objectifs des plans doivent être alignés sur la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030 ainsi que sur le plan quinquennal pour 2021 -2025.La directive définit également certains objectifs en plus de la croissance de 7% de l'économie nationale en 2021, y compris une augmentation d'environ 9 à 11% des recettes budgétaires provenant de la production nationale et des activités commerciales par rapport à la collecte estimée en 2020. Les augmentations ciblées pour chaque la localité dépendra de ses conditions spécifiques, de ses caractéristiques et de sa vitesse de développement.Pendant ce temps, les revenus des activités d'import-export en 2021 devraient augmenter d'environ 4 à 6% par rapport aux résultats de 2020.La directive clarifie également les principales orientations et tâches pour l'année prochaine, notamment la poursuite de l'achèvement des institutions d'économie de marché à orientation socialiste, la promotion d'une croissance rapide et durable, la maîtrise de l’inflation, l'accélération de la restructuration économique, l'élargissement des marchés d’import-export, l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des ressources humaines, l’application et le développement vigoureux des sciences et technologies, la valorisation des valeurs culturelles des Vietnamiens, l’amélioration du niveau de vie des habitants. - VNA