Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le site web moderndiplomacy a publié une analyse du professeur Pankaj Jha de l’université indienne OP Jindal Global sur la croissance de l'économie vietnamienne. Selon celui-ci, la croissance vietnamienne s'accélère et l’agriculture contribue pour plus de 14% au PIB du pays. Son chiffre d’affaires à l’export a atteint plus de 48 milliards de dollars en 2022.

Dans un article publié sur le forum d’Asie de l’Est, le professeur agrégé d'économie Suiwah Leung de la Crawford School of Public Policy, en Australie, a quant à lui estimé que l'économie vietnamienne s’était fortement redressée grâce à son passage de la politique «zéro covid» à une cohabitation en toute sécurité avec l’épidémie. En 2022, le pays a enregistré une croissance de 8,03 %.

Selon le journal américain Bloomberg, le Vietnam est actuellement l'une des économies les plus dynamiques en Asie avec une croissance de 8,03 % en 2022. Les entrées d’investissements directs étrangers au Vietnam ont atteint près de 27,8 milliards de dollars l’an dernier. -VOV/VNA