Le pont d'Or, dans la zone touristique de Bà Nà Hills, à Dà Nang (Centre). Photo: Blog Traveloka

Hanoï (VNA) - Le nombre croissant de touristes et la croissance économique font que le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature du Vietnam attire de plus en plus d’investisseurs étrangers. Actuellement trois grandes villes que sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang concentrent le plus grand nombre d'hôtels et de capitaux d'investissement.



En juillet dernier, Centara Hotels & Resorts, premier opérateur hôtelier en Thaïlande, a annoncé son intention d'élargir ses investissements au Vietnam, avec l’objectif d'ouvrir au moins 20 nouveaux hôtels ces 5 prochaines années.



Les destinations ciblées comprennent des centresa économiques importants tels Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Hai Phong ainsi que des villes à forte croissance comme Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang, Cam Ranh et Hoi An. Centara voit également un fort potentiel de croissance dans les zones côtières du Sud telles que Vung Tau, Ho Tram et Mui Ne grâce aux infrastructures de transport routier connectées à Ho Chi Minh-Ville et au développement d'un nouvel aéroport dans la province de Dong Nai.



Expliquant les raisons du choix du marché vietnamien, le directeur de Centara, Thirayuth Chirathivat a déclaré que « grâce à un afflux de touristes sur le marché asiatique, à la souplesse de la politique de visa et à l'amélioration des infrastructures de transport, le Vietnam a pris de bonnes mesures pour atteindre son objectif d'accueillir un nombre record de visiteurs en 2019 ».



A l’image de Centara Hotels & Resorts, de nombreux autres investisseurs et entreprises domestiques ont investi dans le secteur de l'hôtellerie, notamment à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang. -CPV/VNA