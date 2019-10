La Thaïlande a déploqué 316 milliards de bahts pour promouvoir la croissance économique. Photo: AFP

Bangkok (VNA) – La croissance du PIB de la Thaïlande au 3e trimestre est améliorée par rapport à celle au 2e trimestre, selon la Banque centrale de Thaïlande (Central Bank of Thailand-BoT).

Selon les prévisions, cette croissance pourra dépasser 2,3% grâce aux mesures de promotion économique appliquées par le gouvernement thaïlandais.

L’économie thaïlandaise a connu au 2e trimestre un rythme de croissance le plus lent au cours de près de cinq récentes années, à cause de la chute des exportations et du tourisme, les secteurs fortement touchés par des impacts de la tension commerciale sino-américaine et la montée du cours de bath.

Auparavant, le gouvernement thaïlandais a décidé de débloquer 316 milliards de bahts (10,13 milliards de dollars) pour accélérer l’économie nationale, visant notamment à soutenir les agriculteurs et le secteur touristique.-VNA