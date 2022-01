Hanoi (VNA) – L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a indiqué que ses membres avaient vendu 304.149 unités en 2021, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente, avec des voitures particulières en baisse de 3%, des véhicules utilitaires en hausse de 17 % et des véhicules à usage spécial en hausse de 50%.

Hyundai a connu une année faste. Photo : VNA

Parmi les véhicules vendus, il y avait 168.357 voitures assemblées dans le pays et 135.792 unités entièrement construites (CBU), respectivement en baisse de 10% et en hausse de 24 % en glissement annuel.Outre les membres de la VAMA, de nombreuses autres marques comme Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo étaient également présentes sur le marché mais n’ont pas révélé leurs résultats commerciaux.Combinées avec les statistiques de TC Motor et VinFast, un total de 410.390 unités ont été vendues sur le marché local l’an dernier.Hyundai est restée la marque la plus vendue en 2021 avec 70.518 unités, suivie par Toyota (67.533), Kia (45.532), VinFast (35.723), Mazda (27.286), Mitsubishi (27.243), Ford (23.708) et Honda (21.698).Après sept ans de domination du marché, Toyota Vios a perdu sa première place de modèle le plus vendu au profit de VinFast Fadil, avec 24.128 unités vendues. Hyundai Accent, Toyota Vios, Toyota Corolla Cross et KIA Seltos ont fermé la marche.Des experts ont déclaré que les ventes de véhicules de tourisme et de véhicules assemblés dans le pays en décembre avaient augmenté de 33% et de 23% en glissement mensuel, ce qui était dû à la réduction de moitié des frais d’enregistrement pour les voitures assemblées dans le pays depuis le mois.Face à cette pression, les importateurs de voitures CBU ont également réduit les frais correspondants pour stimuler les ventes. – VNA