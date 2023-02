Photo d'illustration : VNPlus



Hanoï (VNA) - La directive No 01/CT-NHNN sur les missions clés du secteur bancaire en 2023, publiée le 17 janvier, énonce clairement la gestion rationnelle de la croissance des volumes et la structure de crédit, répondant à la demande de capitaux de crédit pour l'économie afin de maîtriser l'inflation et de soutenir la croissance.

Selon les calculs, environ 1,3 à 1,5 million de milliards de dongs (63 milliards de dollars) seront alloués par le système bancaire en 2023 à l'économie afin de soutenir la croissance.



« La Banque d'État continuera de mener une politique monétaire ferme, flexible, efficace et opportune, d'identifier et d'évaluer les difficultés et les obstacles dès le début de l'année afin de prendre de mesures efficaces et appropriées, ce pour assurer l'objectif de contrôle de l'inflation, de stabilisation du dông et des fondements macro-économiques, et de soutien à la croissance économique », a déclaré le vice-gouverneur Dao Minh Tu.

Pour la direction du taux de change, il a déclaré que la Banque d'État s'efforcerait de maintenir la stabilité et d'assurer l'harmonie entre les politiques d'exportation et d'importation, en créant notamment des conditions favorables aux flux de capitaux étrangers au Vietnam, pour garantir les intérêts des entreprises utilisant des devises étrangères, et limiter les risques pour celles-ci lorsque les taux de change fluctuent.



En outre, en 2023, le secteur bancaire continuera d'accélérer la mise en œuvre de ses tâches dans le cadre du Programme de relance et de développement socio-économique et des Programmes cibles nationaux, de se concentrer sur le déploiement du programme de soutien aux taux d'intérêt de 2 % en vertu du décret 31/2022/ND-CP du gouvernement et des programmes de crédit par l'intermédiaire de la Banque des politiques sociales.

En outre, les activités d'octroi de prêts des établissements de crédit sont étroitement supervisées, garantissant des flux de capitaux bien dirigés vers la production et les affaires et les domaines prioritaires. L'octroi de crédit vise les priorités comme les projets de logements sociaux, le logement des travailleurs… -VNA