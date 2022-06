Hanoi (VNA) - La croissance du crédit au Vietnam jusqu’au 9 juin a augmenté de 17,09% par rapport à la même période de l’an dernier, a déclaré mercredi 15 juin le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV) Dào Minh Tu.

Des clients à VPBank. Photo : VNA

Il a révélé ce chiffre lors d’une conférence de presse organisée par la banque centrale pour passer en revue les performances du secteur bancaire au cours des six premiers mois de cette année, ajoutant qu’il est conforme aux développements plus positifs de l’économie.

Selon le vice-gouverneur, au cours de la période, les politiques de crédit et monétaires ont été progressivement harmonisées avec la nouvelle normalité, en se concentrant sur l’augmentation des investissements dans divers domaines de l’économie.

Depuis le début de cette année, la BEV a ordonné aux institutions de concentrer le crédit sur les activités de production et de commerce, et les domaines prioritaires ainsi que de contrôler strictement le crédit pour les domaines à risques potentielles.

Dans les temps à venir, la croissance positive du crédit ainsi que l’impact du plan de relance économique soutiendront le redressement économique du pays, a-t-il déclaré.

Fin avril, les établissements de crédit ont prolongé le délai de paiement et réduit les taux d’intérêt pour des dettes d’une valeur de plus de 695.000 milliards de dôngs (29,8 milliards de dollars) pour 1,1 million de clients.

Les banques ont également gelé et supprimé les taux d’intérêt pour environ 490.000 clients avec des prêts en cours combinés de près de 91.000 milliards de dôngs.

Le Vietnam est capable de faire face aux risques inflationnistes à l’avenir, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation monétaire et financière mondiale connaît de nombreuses fluctuations qui affecteront le pays du fait de son ouverture économique.

Il a déclaré que la BEV suivra de près l’évolution du marché national et international ainsi que la situation épidémique pour gérer de manière synchrone et flexible les politiques monétaires afin de contrôler l’inflation, de stabiliser la macro-économie et de soutenir la relance économique. – VNA