Hanoï (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en juillet a augmenté de 0,62% par rapport à juin et de 2,64% par rapport à l’an dernier à la même période, a rapporté le 29 juillet l’Office général des statistiques (OGS).

Les principales raisons de cette augmentation sont dues à la hausse des prix des vivres et carburants et de la demande en électricité en été.

Par rapport à juin, la hausses a été observée dans les prix de sept des 11 principaux groupes de biens et services. Le groupe « Transport » était en tête avec une croissance de 2,36%, suivi par « Logements et matériaux de construction » (+0,88%) et « Services d’alimentation et de restauration » (0,67%).

En revanche, les prix des trois groupes – "culture, divertissement et tourisme" ; "services de poste et de télécommunication" ; et "vêtements et chaussures" ont diminué de 0,1%, 0,05% et 0,03% respectivement.

En moyenne au cours des sept premiers mois, l'IPC national a augmenté de 1,64% par rapport à la même période de 2020, soit le plus bas niveau depuis 2016. L’inflation sous-jacente en juillet a augmenté de 0,06% sur un mois et de 0,99% par rapport à la même période de l’an dernier. Il s’agit des plus bas niveaux depuis 2011. -VNA