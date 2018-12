Hanoi (VNA) - Selon un rapport détaillé de CBRE Vietnam, ces trois dernières années, d'importantes transactions foncières industrielles et commerciales, en lien avec l'industrie automobile, ont été conclues. Le taux d'occupation élevé et la hausse des taux de location constituent des défis pour accroître cette production.

L’usine Vinfast à Hai Phong. Photo : CVN

CBRE Vietnam a publié un rapport détaillé et commenté des impacts positifs de la croissance de l'industrie automobile vietnamienne sur le marché de l'immobilier industriel. En conséquence, l’industrie automobile en Asie du Sud-Est a enregistré une bonne croissance grâce à un soutien solide et dévoué ainsi qu’aux politiques protectionnistes des gouvernements.Pour le Vietnam, les changements rapides intervenus récemment dans la réglementation, les politiques et les accords commerciaux internationaux ont eu un impact significatif sur le marché. On peut s’attendre à des résultats positifs de ces changements, non seulement pour la branche de production nationale, mais également pour le marché de la consommation.Du point de vue du marché immobilier, l’aspect le plus important de son évolution et de la situation macroéconomique est la demande croissante de production et l’expansion de la production industrielle.En effet, d'importants contrats de location industriels et commerciaux ont été signés, tous liés au secteur de l'automobile au cours des trois dernières années, avec une demande anticipée de prolongations de location dans les périodes futures. Le taux d'occupation élevé et la hausse des taux de location constituent des défis pour accroître la production.De fortes transactionsSelon le rapport de CBRE, bien que l’industrie automobile vietnamienne soit encore sous-développée en termes de production et de développement manufacturier par rapport aux autres pays de l’ASEAN, l’accumulation de terrains industriels pour l’industrie augmente. Dans le même temps, chaque région du Vietnam présente des avantages concurrentiels distincts en fonction des différences de nature commerciale et de production, ainsi que de la disponibilité des terres.Par exemple, le Sud occupe en moyenne 43,16% du total des ventes de voitures au Vietnam, mais la taille et la capacité de la production de ses localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Binh Duong et Long An sont nettement inférieures que d'autres régions.Parallèlement, les usines d’assemblage sont principalement présentes dans le Nord avec un réseau d’usines de constructeurs étrangers ainsi que de fabricants de pièces automobiles. La création de l'usine VinFast a renforcé les plates-formes d'assemblage et de fabrication d'automobiles dans le Nord.D'autre part, la région centrale est la région la moins développée en matière de fabrication automobile. La ville de Dà Nang et la province de Quang Nam sont des zones où la densité de constructeurs automobiles est relativement élevée, notamment avec la présence du complexe automobile Chu Lai - Truong Hai développé par THACO. Chu Lai est un complexe automobile entièrement intégré, comprenant des usines d’assemblage, de fabrication et des fournisseurs ainsi que des entrepôts et un port dédié en haute mer.Au cours des trois dernières années, de nombreuses transactions de loyers de terrains industriels ont été enregistrées avec succès dans la région du Sud; et la plupart d'entre eux appartiennent à des usines d'accessoires avec une forte demande pour augmenter la production.L’industrie automobile vietnamienne a encore beaucoup à faire pour atteindre sa période dorée et pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents régionaux. Le rôle des décideurs politiques est considéré comme le plus vital, mais le secteur a besoin de plus que cela pour prospérer. – CVN/VNA