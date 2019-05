Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko. Photo: VNA



Moscou, 23 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une entrevue le 23 mai à Moscou avec la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.Le chef du gouvernement vietnamien a salué le maintien par les deux pays des contacts réguliers et une coordination étroite lors des forums interparlementaires, dont l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA). Il a souligné que la coopération bilatérale efficace contribuait à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.Valentina Ivanovna Matvienko a insisté sur le fort consensus parmi les dirigeants russes s’agissant du renforcement du partenariat de confiance avec le Vietnam. Elle a déclaré que le Conseil de la Fédération continuerait à travailler avec l'Assemblée nationale du Vietnam pour la mise en œuvre effective des accords et des projets de coopération entre les deux pays, notamment l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasienne.Elle a salué l'organisation de l'Année du Vietnam en Russie et de l'Année de la Russie au Vietnam, avec de diverses activités.Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié l'aide efficace apportée par le Conseil de la Fédération au renforcement de la coopération décentralisée vietnamienne et russe. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre des localités des deux pays au cours de cette visite, notamment celui entre la province vietnamienne de Binh Thuan et la ville russe de Kalouga. Il a espéré que le Conseil de la Fédération continuera d'aider les villes et les provinces vietnamiennes à établir les relations de collaboration avec les localités russes.Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour créer les conditions favorables aux voyages des citoyens vietnamiens et russes dans chaque pays respectif.-VNA