Vientiane (VNA) - Les résultats de la coopération entre les ministères du Plan et de l’Investissement, ainsi que les comités de coopération du Laos et du Vietnam au cours des dernières années ont apporté d’importantes contributions au développement des relations entre les deux pays, a déclaré vendredi 13 mai à la presse le ministre lao du Plan et de l’Investment Khamjane Vongxa.

Le ministre lao du Plan et de l’Investment Khamjane Vongxa. Photo : VNA

Il a indiqué que 2022 est une année d’une grande importance historique lorsque le Parti, l’armée et le peuple lao se coordonnent avec les parties vietnamiennes pour mener de nombreuses activités pratiques pour célébrer l’Année de la solidarité et de l’amitié Laos-Vietnam marquant les 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.

En 2021, malgré l’évolution complexe de la situation régionale et mondiale, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays se sont renforcées.

Cette année, les deux parties continuent de renforcer et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération ; de mettre en œuvre les déclarations conjointes, les accords et documents de coopération bilatéraux ainsi que les résultats des visites et rencontres entre leurs dirigeants sous des formes appropriées ; de coordonner et d’organiser efficacement les activités à l’occasion de l’Année de la solidarité et de l’amitié 2022 ; et de prêter attention à la prévention et à la lutte contre la criminalité liée aux drogues, le trafic d’êtres humains et la contrebande et l’exploitation illégale des ressources naturelles, a-t-il déclaré.

Concernant la coopération économique, le ministre a déclaré que le Vietnam avait à ce jour investi dans 417 projets d’une valeur de 4,3 milliards de dollars, se classant troisième sur 54 pays et territoires investissant au Laos.

L’année dernière, le commerce bilatéral a atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 33,3% en glissement annuel. Les deux pays s’efforcent d’augmenter le chiffre à 10-15% cette année.

Les deux pays s’efforcent également de promouvoir la connectivité entre les deux économies, y compris les infrastructures matérielles et immatérielles, notamment les projets routiers, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires tels que l’aéroport de Nongkhang, les quais de Vung Ang 1, 2 et 3, la ligne ferroviaire Laos-Vietnam et l’autoroute Hanoi-Vientiane. – VNA