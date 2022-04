Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives agricoles, Chalermchai Sri-on (droite), reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives agricoles Chalermchai Sri-on a affirmé que l'amitié à long terme entre le Vietnam et la Thaïlande, en particulier leur coopération agricole, apporterait de grands bénéfices aux peuples des deux pays.

Le ministre Chalermchai Sri-on a tenu le 28 avril à Bangkok une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, dans le contexte où les deux pays ont organisé avec succès la 4e réunion du Comité mixte du commerce le 20 avril.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a demandé à la Thaïlande de favoriser davantage les importations de fruits et légumes vietnamiens. Il a également proposé que les ministères vietnamien et thaïlandais de l'Agriculture reprennent les visites de travail et les réunions à tous les niveaux, tout en renforçant le partage d'informations, intensifiant leur coopération dans le commerce de produits agricoles et le développement des marchés.

Les deux parties devraient envisager la signature d'un nouveau protocole d'accord pour favoriser leur coopération dans le nouveau contexte, a-t-il dit.

Pour sa part, le ministre thaïlandais Chalermchai Sri-on a déclaré que son ministère était prêt à la mise en place d’un groupe de travail commun pour chercher à lever les obstacles à la coopération bilatérale. Il a convenu de relancer les échanges bilatéraux entre les deux ministères de l’Agriculture à tous les niveaux, avant de proposer de renforcer la coordination pour résoudre rapidement les problèmes dans la coopération agricole.

La Thaïlande est l’un des plus grands investisseurs dans l’agriculture au Vietnam. Elle est également son plus grand partenaire commercial en Asie du Sud-Est. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 18,8 milliards de dollars, dont environ 10% de produits agricoles. -VNA