Photo: Vietnamplus

Vientiane (VNA) – Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phoxay Khaykhamphithoine a reçu le 11 juillet la consule générale du Vietnam à Luang Prabang, Kieu Thi Hang Phuc, venue lui présenter ses lettres de créance.

Kieu Thi Hang Phuc s’est déclarée honorée d’assurer le poste de consule générale du Vietnam à Luang Prabang au moment où les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1962-2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Laos (1977-2022).

Elle a promis de faire de ses mieux pour promouvoir le développement de l’amitié spéciale Vietnam-Laos et la coopération entre des localités vietnamiennes et lao.

Le vice-ministre lao s’est déclaré convaincu que la consule vietnamienne, avec une long expérience, apporterait des contributions importantes au développement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. -VNA