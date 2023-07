Panorama d'un coin de l'aéroport de Long Thanh. Photo: ACV



Dong Nai (VNA) – La construction du terminal passagers de l'aéroport international de Long Thanh dans la province de Dong Nai (Sud) débutera en août prochain, a annoncé la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) lors d'une séance de travail avec le Comité populaire provincial le 6 juillet.

Le coût du package de construction et d'installation des équipements s'élève à plus de 35.000 milliards de dongs (1,52 milliard de dollars) et sera mis en œuvre en 39 mois.

L'ACV, qui est le maître d'ouvrage, a informé que plusieurs composants de l'aéroport de Long Thanh, tels qu'une piste, une voie de circulation, une aire de trafic et des routes de liaison, seront construits en août-septembre.

Le district de Long Thanh est en train de construire l'aéroport international de Long Thanh sur 5.000 hectares, la première phase couvrant plus de 2 530 hectares. À ce jour, le district a achevé le déminage de terrains dans le cadre de la première phase.

Le future aéroport international de Long Thanh. Photo: ACV



La zone de réinstallation de Loc An - Binh Son, qui s'étend sur plus de 280 hectares au service de l'aéroport, comprend la construction de 11 ouvrages sociaux. Cinq d'entre eux ont été achevés et les travaux restants ont repris après une longue période d'interruption. Des milliers de personnes y ont déjà été réinstallées.

L'aéroport international de Long Thanh s'étendra sur six communes du district de Long Thanh, province du Sud de Dong Nai. Sa construction est divisée en trois phases. La première, qui devrait s'achever en 2025, comprend la construction d'une piste, d'un terminal passagers, ainsi que d'autres installations de soutien, avec l'objectif de desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.

L'aéroport international de Long Thanh a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l'est de Ho Chi Minh-Ville. Une fois achevé, en 2050 selon les prévisions, l'aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an. Sa présence permettra de soulager l'aéroport international de Tan Son Nhat, également situé à Ho Chi Minh-Ville, actuellement le plus grand du Vietnam mais qui souffre d'une surcharge récurrente. -VNA