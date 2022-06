Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité de gestion du projet de My Thuan vient de soumettre une proposition au ministère des Transports concernant l’évaluation du rapport sur l'étude de faisabilité du projet de construction de l'autoroute Can Tho - Hau Giang.

L’autoroute Can Tho – Hau Giang est un tronçon du projet d'autoroute Nord-Sud à l'Est pour 2021-2025. Elle fera une longueur de 37,65 km et sa construction nécessitera un investissement total de près de 10.000 milliards de dongs.

Si le projet est approuvé, il sera mis en chantier au 4e trimestre 2022 et devra entrer en service en 2026.

L’autoroute Can Tho – Hau Giang contribuera à favoriser le transport de frets et de passagers dans le delta du Mékong et à créer un nouvel élan de développement pour la ville de Can Tho, la province de Hau Giang, et certaines régions des provinces de Bac Lieu et de Kien Giang. -VNA