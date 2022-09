Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La consommation verte est considérée comme l'une des mesures efficaces pour minimiser le rejet de déchets plastiques dans l'environnement et encourager une production et une consommation durables, selon les experts.

Le professeur-associé et Dr. Do Van Manh, chef adjoint de l'Institut des sciences et technologies environnementales relevant de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, a déclaré que la surutilisation de produits en plastique à usage unique et la mauvaise gestion des déchets plastiques avaient entraîné une aggravation de la pollution plastique.

Il a souligné l'urgente nécessité de sensibiliser le public et de changer les habitudes des consommateurs en matière d'utilisation de produits plastiques à usage unique.

La consommation verte est également un contenu important de la Stratégie nationale de croissance verte sur la période 2021-2030 avec une vision à l'horizon 2050. Actuellement, de nombreux mécanismes, politiques et programmes ont été mis en place pour encourager la consommation verte.

De nombreux supermarchés à grande échelle du Vietnam ont pris des mesures spécifiques pour minimiser l'utilisation de sacs en plastique et encourager les clients à utiliser des sacs à provision à usage multiple. Par exemple, les feuilles de bananier sont utilisées pour l'emballage des aliments dans les supermarchés Co.op Mart, Big C Da Nang et Big C Hanoï. Pendant ce temps, AEON a remboursé les clients qui retournent des sacs pour leurs prochains achats.

Parallèlement, les compagnies aériennes Vietjet Air et Bamboo Airways ont prévu d'utiliser des produits respectueux de l'environnement dans leurs vols. De nombreuses organisations et agences privées ont appelé les gens à échanger leurs bouteilles en plastique contre des plantes. Les restaurants ont également servi des boissons aux clients sans pailles en plastique.

Une enquête récente de Nielsen Vietnam a montré que 80 % des consommateurs vietnamiens sont prêts à payer plus pour des produits fabriqués avec des matériaux respectueux de l'environnement. Cela traduit une véritable prise de conscience environnementale au sein de la société vietnamienne, a-t-elle jugé.-VNA