Le vice-ministre de la Sécurité publique Nguyen Duy Ngoc (à gauche) et le ministre d'État à l'intérieur de Singapour, Desmond Tan. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Dans le cadre de la visite d'État du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février, une délégation de haut niveau du ministère de la Sécurité publique, conduite par son vice-ministre Nguyen Duy Ngoc, est allée saluer le ministre d'État à l'intérieur de Singapour, Desmond Tan.

Le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc a apprécié le développement du partenariat stratégique, la confiance politique et les bons résultats de coopération en tous domaines entre les deux pays. Il a constaté que les deux parties se soutenaient au sein des forums régionaux et internationaux et soulignaient l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, du règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Desmond Tan s'est réjoui de la coopération de plus en plus étroite et efficace dans de nombreux domaines entre les deux pays en général, et entre le ministère singapourien de l'Intérieur et celui vietnamien de la Sécurité publique en particulier. Il a affirmé que cette visite de la délégation vietnamienne contribuerait à enrichir la coopération et l'amitié entre les deux pays.

Le même jour, le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc a travaillé avec le Commissaire de la police de Singapour, Hoong Wee Teck. Il a affirmé que ces derniers temps, les deux parties avaient obtenu de bons résultats dans la prévention et la lutte contre les criminalités, le maintien de l'ordre social et de la sécurité.

Samedi matin, la délégation vietnamienne a travaillé avec certaines unités de Singapour, dont le "Smart Nation and Digital Government Office" et l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle de Singapour (ICA). -VNA