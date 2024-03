Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (deuxième à gauche) et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (droite), lors de la conférence. Photo: VNA

Phu Yên (VNA) – La conférence annonçant la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et la promotion des investissements dans la province de Phu Yên (Centre) en 2024 a eu lieu ce dimanche 3 mars dans la ville de Tuy Hoa, en présence du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a souligné qu’il s’agissait d’un événement important de cette année où Phu Yên célèbre le 35e anniversaire de sa fondation (1989 - 2024). La planification créera une nouvelle motivation, permettant ainsi à cette province du Centre d’entrer dans une nouvelle étape de développement.

La planification ouvrira des opportunités et un espace de développement, créant ainsi une impulsion supplémentaire pour Phu Yên de se développer fortement, de devenir l'un des centres économiques de l'océan bleu, une destination d'investissement attrayante pour les entreprises nationales et étrangères, en se penchant sur l’économie numérique, l’industrie et l’énergie verte, le tourisme de services de haute qualité, l’agriculture de haute technologie, le transport maritime et la logistique, a dit Trân Hông Ha.

Pour atteindre les objectifs fixés, le vice-Premier ministre a demandé à Phu Yên de prendre des solutions révolutionnaires pour attirer les investissements dans les énergies propres et les infrastructures numériques, afin de devenir une destination d'investissement de choix.

En outre, la province doit se concentrer sur le développement de l'éducation et des soins de santé pour améliorer la qualité et la condition physique des ressources humaines, faire du tourisme un secteur économique clé et un moteur du développement socio-économique.

La province de Phu Yên s'efforce d'atteindre un taux de croissance moyen d’environ 8,5 à 9 %/an sur la période 2021-2030. Le revenu moyen par habitant d'ici 2030 atteindra environ 150 à 156 millions de dôngs.-VNA