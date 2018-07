Photo: internet



Hai Phong, 12 juillet (VNA) - La conférence nationale du Réseau International des Entreprises (Business Network International-BNI) du Vietnam a été inaugurée jeudi dans la ville portuaire de Hai Phong, au nord du pays, attirant plus de 1.000 entrepreneurs.L'événement annuel, le plus grand tenu par BNI Vietnam, a été populaire parmi les organisations d'affaires et la communauté des entreprises au Vietnam.Selon le président de BNI Vietnam, Ho Quang Minh, à travers cette conférence intitulée "Inspirer les affaires à l'échelle mondiale" (Inspiring Business Globally), BNI Vietnam souhaite souligner l'importance de diffuser l'inspiration auprès des entreprises en actualisant leurs connaissances dans la création de marques et l'amélioration de leurs activités à l'échelle mondiale.Le message vise également à souligner la valeur et le rôle de la connexion des entreprises nationales afin d'élargir le réseau d'affaires et d'établir des liens plus étroits avec l'économie mondiale, a-t-il ajouté.Lors de cet événement de deux jours, Murali Sundaram de BNI Global présentera des mesures visant à exploiter les applications technologiques de BNI et à rendre les affaires mondiales plus efficaces.Nguyen Tran Quang, un expert dans la création de marques internationales, partagera également certaines de ses histoires et expériences.L'entraîneuse d'affaires de renommée mondiale, Charmian Campbell, informera également les participants des méthodes de développement durable des affaires.Dans le cadre de l'événement, une conférence de promotion commerciale sera également organisée, donnant l'occasion aux représentants de différents pays de partager des opportunités d'investissement et de coopération en Australie, aux États-Unis, en Inde et en République de Corée.Une cérémonie sera organisée en l'honneur des femmes entrepreneures, ainsi qu'un séminaire sur la manière dont les entreprises vietnamiennes peuvent se développer à l'échelle mondiale.Un événement de charité aura également lieu, au cours duquel 50 vélos seront présentés aux élèves pauvres dans le district de Do Son. -VNA