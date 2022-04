Le Premier ministre visite le stand de présentation de produits à la conférence. Photo : VNA



Soc Trang (VNA) - Poursuivant son voyage de travail dans la province de Soc Trang (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 28 avril à la conférence de promotion des investissements de la province de Soc Trang 2022 ayant pour thème « Accompagnement - Coopération - Développement ».

S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que Soc Trang en particulier et le delta du Mékong et tout le pays en général devaient édifier un environnement de l’investissement "ouvert, transparent, égal, sécuritaire, efficace et durable".

Selon Pham Minh Chinh, la province de Soc Trang, les ministères, les secteurs, les organisations et les entreprises doivent suivre de près la position et les directives du Parti, en particulier le Programme d’édification du pays dans la période de transition vers le socialisme, avec trois piliers : édification d'une démocratie socialiste ; État de droit socialiste ; économie de marché à orientation socialiste.

La province de Soc Trang doit choisir des secteurs prioritaires, des projets s’orientant sur le développement efficace et durable, tout en tenant compte de la conformité des intérêts entre l'État, les investisseurs et les habitants. Il faut édifier une économie indépendante et autonome, a-t-il ajouté.

« Il faut exclure les projets virtuels et accélérer les projets efficaces, avoir une stratégie de commerce à long terme et durable», a demandé le chef du gouvernement.

Les localités doivent prendre des mécanismes pour mobiliser les ressources de l'ensemble de la société, continuer d’accélérer des canaux de mobilisation de capitaux pour l'investissement dans le développement, avec l’accent mis sur la promotion de la coopération public-privé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo : VNA



Pham Minh Chinh a demandé à la province de Soc Trang et aux ministères et organes du ressort central, après la conférence, selon leur fonctions, leur tâche et leurs domaines de gestion, de se concentrer sur le règlement des recommandations des investisseurs, des entreprises.

La province de Soc Trang souhaite appeler les investissements dans les domaines tels que l'agriculture de haute technologie, l'industrie, les énergies renouvelables, le commerce, les services, le tourisme, la logistique et l'économie maritime.

Lors de la conférence, la province a décerné la décision sur l’investissement, le certificat d'investissement et signé des protocoles d'accord pour 25 projets cumulant un capital total de 40.315 milliards de dongs (1,89 milliard de dollars). -VNA