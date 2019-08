Hanoi (VNA) – Le secteur de l’aviation voit depuis quelques années l’arrivée de nombreuses compagnies aériennes étrangères. S’en suit une compétition féroce sur le marché.

Un avion du géant Turkish Airlines à l’aéroport de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CTV/CVN

De plus en plus de compagnies aériennes étrangères augmentent leurs vols vers les aéroports du Vietnam, considéré comme un marché de niche en plein boum. Turkish Airlines a officiellement ouvert en mai dernier son bureau de représentation à Hanoi. À l’heure actuelle, cette compagnie aérienne nationale turque 5 étoiles exploite une ligne directe au départ de Hanoi ou Hô Chi Minh-Ville à destination d’Istanbul, en Turquie, tous les jours.De nouvelles lignes vers l’étrangerÀ partir de septembre prochain, elle doublera ses lignes, c’est-à-dire deux vols sans escale (Hanoi - Istanbul et Hô Chi Minh-Ville - Istanbul) par jour.Turkish Airlines est connue comme la meilleure compagnie aérienne européenne depuis 2011. Elle dessert le plus grand nombre de pays au monde et possède le plus grand réseau de vols. Sur le marché vietnamien, elle est en tête en termes de nombre de vols et de passagers au départ du Vietnam à travers l’Europe.La compagnie malaisienne AirAsia a déclaré qu’elle restait intéressée par l’exploitation d’une compagnie aérienne à bas coûts au Vietnam en raison de sa situation géographique favorable, de l’expansion du marché de l’aviation et de son potentiel de croissance global. En avril et mai derniers, elle a ouvert des lignes directes reliant le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Plus précisément, la ligne Cân Tho - Kuala Lumpur a été lancée début avril. Le 2 mai, la liaison Bangkok - Cân Tho a été inaugurée, marquant le deuxième service international exploité par AirAsia vers Cân Tho. Son premier vol direct au départ de l’aéroport international de Chiang Mai (Thaïlande) est arrivé le 12 avril à l’aéroport international de Dà Nang (Centre du Vietnam). Ces lignes sont exploitées à raison de trois à quatre vols aller-retour par semaine.Bangkok Airways est une compagnie aérienne thaïlandaise privée. Après avoir inauguré en janvier une ligne directe reliant la capitale thaïlandaise à Cam Ranh (province de Khanh Hoà, Centre), elle va bientôt exploiter de nouveaux vols reliant la Thaïlande à Vân Dôn (province de Quang Ninh) et Cân Tho (delta du Mékong). La compagnie aérienne suisse Edelweisse Air fera de même en exploitant des lignes directes entre Zurich et Hô Chi Minh-Ville avec une fréquence de deux vols par semaine, en utilisant des Airbus A340-300.Le marché national de l’aviation constitue une terre fertile aussi bien pour les compagnies domestiques que pour les grands transporteurs de la région d’Asie du Sud-Est et du monde entier. De ce fait, la concurrence fait rage.Afin d’attirer davantage de clients et d’accroître leurs parts de marché, les entreprises domestiques comme Vietnam Airlines et Vietjet Air proposent souvent des promotions attrayantes comme la réduction des prix de billets. Quant à leurs homologues étrangères, elles affirment leur présence au Vietnam via la multiplication des filiales ou des succursales dans différentes provinces et villes.Renforcer la coopération internationaleDans ce contexte, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines cherche à renforcer sa coopération internationale. Elle a signé un accord de partenariat stratégique avec Air France, permettant à ces deux transporteurs d’optimiser leur offre entre la France, l’Europe et le Vietnam ainsi que de renforcer leur position sur un marché vietnamien en croissance, mais très concurrentiel.Mis en œuvre depuis novembre 2017, le partenariat entre les compagnies nationales française et vietnamienne apporte des avantages supplémentaires à leurs clients grâce à l’amélioration des services et aux horaires de vol adaptés au départ des hubs de Paris-Charles-de-Gaulle, Hanoi - Nôi Bài et Hô Chi Minh-Ville - Tân Son Nhât.Les vols continuent à bénéficier des services proposés dans le cadre de l’alliance Skyteam, tels que Skypriority, l’accès aux salons ou les programmes de fidélité Flying Blue et LotuSmiles.Depuis 2010 où Vietnam Airlines a rejoint l’alliance SkyTeam, cette compagnie et Air France ont entamé leur partenariat en partage de codes entre les aéroports de Paris, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. Elles collaborent également depuis une vingtaine d’années en matière de maintenance des avions et de formation des équipages.La coopération avec Air France reflète la détermination de Vietnam Airlines de promouvoir sa présence sur le marché international, notamment en France et en Europe. – CVN/VNA