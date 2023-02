Hanoi (VNA) – Le marketing et la communication numériques, vitrine digitale visant à faciliter les voyages et les séjours, et les possibilités de réserver des prestations, ont contribué positivement à la reprise du tourisme au Vietnam en 2022.

Le marketing tourisme passe obligatoirement par le digital afin de renforcer l’image du pays, et renforcer la relation avec ses visiteurs. Photo d’illustration: VGP

Le tourisme au Vietnam s’est progressivement redressé, en particulier le tourisme intérieur. Le nombre de touristes nationaux était estimé à plus de 101 millions en 2022, dépassant le chiffre de 85 millions en 2019. Les recettes totales du tourisme ont atteint environ 495.000 milliards de dôngs (21,01 millions de dollars), soit 23% de plus que prévu et 66% de plus qu’en 2019. Pendant ce temps, le pays a reçu 3,66 millions d’arrivées étrangères, ce qui équivaut à 73% de l’objectif.

Les activités de communication touristique ont été déployées sur diverses plateformes numériques. Plus précisément, le site Web "vietnamtourism.gov.vn" sert à la gestion de l’État et à la promotion du tourisme, tandis que le site "vietnam.travel" se spécialise dans la promotion des images du tourisme vietnamien à l’étranger.

Le site "vietnam.travel" a connu une forte augmentation du nombre de vues, ce qui montre le grand intérêt des touristes internationaux pour le tourisme au Vietnam et prouve le rôle de la communication numérique dans la promotion touristique.

Les autorités du tourisme ont également créé des pages sur les réseaux sociaux comme Facebook, Zalo, Youtube et Instagram pour diffuser davantage d’informations sur le tourisme au Vietnam.

Grâce à ces plateformes numériques, des destinations attrayantes, des produits et services touristiques de qualité ont été promus et présentés aux touristes nationaux et étrangers par le biais de clips vidéo, d’articles et de belles images.

De plus, les informations sur les directives et les politiques du Parti et de l’État sur le développement du tourisme, en particulier celle sur la réouverture du tourisme au Vietnam le 15 mars 2022, ont été mises à jour rapidement et avec précision.

Pour valoriser l’offre du territoire auprès des touristes, la solution réside dans une stratégie digitale bien élaborée. Photo : Capture d’écran

Les activités de communication vers les marchés internationaux ont suivi de près le thème "Vivre pleinement au Vietnam" tandis que celles vers le marché intérieur ont été menées sous le thème "Voyage en toute sécurité, expérience complète".

Notamment, le Vietnam a lancé le programme de communication "Vietnam : Voyager pour aimer!" sur Youtube avec de nombreux clips vidéo présentant les magnifiques paysages, les habitants et les services touristiques du Vietnam qui devraient inciter les gens à voyager au Vietnam. Ils ont attiré des millions de vues.

Bon nombre des clips ont été lancés à des moments très importants pour l’industrie du tourisme. Typiquement, le clip " Réunion de printemps" a été lancé à l’occasion du Nouvel An lunaire. Le clip "Expérience complète" a été lancé lorsque le Vietnam a rouvert son tourisme le 15 mars 2022 et a accueilli l’Année du tourisme du Vietnam 2022 - Quang Nam.

Le clip "Brillons et vivons pleinement" faisait la promotion du tourisme vietnamien à l’occasion des SEA GAMES 31 en mai 2022 tandis que le clip "Merveilles du Vietnam" était sorti à l’occasion du 62e anniversaire du secteur touristique vietnamien (9 juillet 1960-2022). – VNA