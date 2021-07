Le maire de La Plagne Tarentaise reçoit la délégation de l'ambassade et des agences représentatives du Vietnam en France, conduite par l'ambassadeur Dinh Toan Thang. Photo: VNA

Paris (VNA) - Le maire Jean-Luc Boch, qui a reçu le 16 juillet l’ambassadeur du Vietnam en France, Đinh Toan Thang, a souhaité voir sa commune de La Plagne Tarentaise coopérer avec les localités vietnamiennes.

Le maire Jean-Luc Boch a exprimé sa volonté de se connecter et de rechercher des opportunités de coopération avec des localités du Vietnam. Il a estimé qu'une telle coopération, si elle était accordée en principe, serait mise en œuvre "très vite et très loin".

L'ambassadeur Dinh Toan Thang a déclaré que cette mission n'était pas seulement l'occasion pour découvrir la beauté et les atouts touristiques de La Plagne Tarentaise, mais aussi pour présenter aux habitants locaux ainsi qu'aux touristes la diversité culturelle et touristique du Vietnam.

Avec son potentiel et ses atouts, La Plagne Tarentaise a de nombreuses perspectives de coopération avec les localités du Vietnam, de partage d'expériences en matière de développement des services commerciaux et touristiques, d'aménagement des sites et de formation des ressources humaines dans ce domaine, a souligné le diplomate vietnamien.

Située à 2.000 m d'altitude, La Plagne Tarentaise est réputée comme la plus belle station de sports d'hiver au monde. Baptisée Paradiski, la commune compte 425 km de pistes, attirant environ 2,5 millions de skieurs chaque année, dont 65% de Français et 35% d'étrangers. -VNA